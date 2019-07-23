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Отец Нурмагомедова назвал Макгрегора посредственным бойцом 

RT на русском + ещё 17 1 час назад
Фото: Instagram
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о бывшем сопернике своего сына, ирландце Коноре Макгрегоре.
«Ему интересно зарабатывать деньги, ему можно и не драться. Но он не может сейчас терпеть то, что происходит в UFC. Конор считал себя главным, но сейчас он выглядит посредственно», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Он отметил, что для 31-летнего ирландца на первом месте стоит заработок.
Поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин, таким образом защитивший свой титул чемпиона в лёгком весе.
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MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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