Отец Нурмагомедова назвал Макгрегора посредственным бойцом

Абдулманап Нурмагомедов , отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова , высказал мнение о бывшем сопернике своего сына, ирландце Коноре Макгрегоре.

«Ему интересно зарабатывать деньги, ему можно и не драться. Но он не может сейчас терпеть то, что происходит в UFC. Конор считал себя главным, но сейчас он выглядит посредственно», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Он отметил, что для 31-летнего ирландца на первом месте стоит заработок.

Поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин, таким образом защитивший свой титул чемпиона в лёгком весе.