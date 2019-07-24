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В Bellator выступит однорукий боец 

Вести.Ru + ещё 7 2 часа назад
Американский боец смешанного стиля Ник Ньюэлл готовится к дебюту в разряде Bellator. Его соперником станет соотечественник Кори Браунинг. Бой пройдет в Бриджтауне.
Особенность предстоящего боя в том, что у Ника Ньюэлла отсутствует левая рука. Ник — инвалид с рождения. Однако врожденное увечье н мешало Нику добиваться успехов в борьбе, а затем перейти в смешанные единоборства. В низших разрядах Ник провел 17 боев, в 15 из которых одержал победы.
Ник Ньюэлл считает, что он достиг уровня мастерства, который позволит ему выступить в престижном разряде Bellator. При этом однорукий боец уверен в своем успехе.
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