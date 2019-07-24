Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. Об этом сообщается на сайте организации.

Лидером рейтинга остается бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион среди тяжеловесов американец Дэниел Кормье. На третье место опустился его соотечественник Джон Джонс , владеющий титулом чемпиона в полутяжелом весе.

В январе этого года Джонс опередил Нурмагомедова в рейтинге организации. На заключительном турнире UFC в 2018-м американец завоевал титул чемпиона, победив шведа Александра Густафссона

Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 побед в MMA. Россиянин проведет следующий поединок 7 сентября против временного чемпиона в легком весе Дастина Порье.