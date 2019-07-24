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Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. Об этом сообщается на сайте организации.
Лидером рейтинга остается бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий чемпион среди тяжеловесов американец Дэниел Кормье. На третье место опустился его соотечественник Джон Джонс, владеющий титулом чемпиона в полутяжелом весе.
В январе этого года Джонс опередил Нурмагомедова в рейтинге организации. На заключительном турнире UFC в 2018-м американец завоевал титул чемпиона, победив шведа Александра Густафссона.
Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 побед в MMA. Россиянин проведет следующий поединок 7 сентября против временного чемпиона в легком весе Дастина Порье.
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MMA , Видео , Джон Джонс , Александр Густафссон , Хабиб Нурмагомедов
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