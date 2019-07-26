Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к бою против американца Дастина Порье. Многие эксперты и болельщики склоняются к выводу, что для Хабиба поединок станет самым легким в карьере. Однако, как признался Нурмагомедов, этот факт еще больше давит на него, поскольку в случае проигрыша он потеряет все. «Газета.Ru» — о том, как бой с Порье может завершить карьеру чемпиона.

Чуть больше месяца остается до турнира UFC 242, главным событием которого станет встреча чемпиона легкого дивизиона промоушена Хабиба Нурмагомедова с обладателем временного пояса Дастином Порье. Для российского бойца это станет вторая защита титула, когда как Порье, во многом случайно забравшийся так высоко, даже в случае поражения ничего не потеряет. Именно в этом и состоит главная опасность для Нурмагомедова.

Сейчас Хабиб вместе со своей команды находится в США, где проходит тренировочные сборы. К поединку с Порье россиянина готовит его постоянный тренер Хавьер Мендес из зала AKA. До этого Нурмагомедов прошел часть подготовки в Дагестане.

Вместе с ним тренируется и другой российский боец Ислам Махачев , который тоже выступит в карде UFC 242.

Порье перед встречей с Хабибом был вынужден изменить традиционную для себя стратегию подготовки, поскольку он впервые в карьере выйдет в клетку против одного из сильнейших борцов мира. Поэтому американец привлек дополнительные ресурсы, чтобы подтянуть свои навыки именно в джиу-джитсу.

На бумаге неоспоримым фаворитом будет, что очевидно, Нурмагомедов. Его сопернику еще до боя предрекли судьбу пушечного мяса, ведь Порье — совершенно обычный боец с кучей недостатков и отсутствием ярко выраженных сильных сторон.

Иначе говоря, своему прозвищу — Бриллиант — он совсем не соответствует.

Единственным шансом для Порье, по мнению экспертов и болельщиков, будет отсутствие мотивации у Хабиба. После победы над Конором Макгрегором россиянина окутала популярность, которой раньше он не знал.

И теперь главной интригой остается то, смог ли Нурамгомедов выдержать это, оставшись тем, кем был раньше.

Еще до начала сборов он объявил, что на это время полностью исключит медийные мероприятия из своего расписания, посвятив все время тренировкам. Ведь последний год он практически не вылезал из гастролей, нанося визиты известнейшим людям мира. В последние месяца Хабиб, как и обещал, пропал из поля видимости прессы.

Это говорит о том, что Нурмагомедов понимает свою уязвимость перед Порье. В клетке с Макгрегором он был сгоравшим от желания победы зверем, но сейчас его сопернику не дают никаких шансов, поэтому откуда взяться мотивации? Над этим команда Хабиба, надо полагать, сейчас и работает. Не так давно россиянин дал короткое интервью медиа-службе UFC, где упомянул, что груз ответственности на него действительно давит.

«У меня есть спортивная мотивация. Мне же еще не 50 лет. Я должным образом отношусь к Порье как к сопернику. Это очень хороший боец.

Конечно, на меня давит психологически ответственность. Самое главное, чтобы я понимал, на что я иду и что могу потерять.

Я знаю, что потеряю, если проиграю», — сказал Хабиб в интервью UFC.

Вне зависимости от результата боя Нурмагомедова и Порье, безусловно, спрос на Хабиба не пропадет. В том случае, если россиянин проиграет, то потерпит первое поражение в карьере, но тогда на реванш с ним сможет претендовать Макгрегор.

Этого хочет и руководство UFC, и фанаты, однако единственная возможность ирландца получить бой — проигрыш Хабиба, ведь до пояса Конору сейчас слишком далеко, как бы его не любил президента промошуена Дана Уайт

Если после боя с Макгрегором порядком поднадоели разговоры о потенциальной встречи Хабиба с лучшим боксером современности Флойдом Мейвезером, то сейчас в эту же категорию входит осмысливание его возможного поединка против канадца Жоржа Сен-Пьера.

Экс-чемпион UFC, уже завершивший карьеру, вариантом для возвращения видит только бой с Хабибом.

Они состоят в хороших отношениях, оба являются талантливыми борцами, но Сен-Пьеру уже 38 лет, а последние годы он мучается от проблем со здоровьем. От этого он не перестал считаться величайшим бойцом мира, однако здесь еще стоит вопрос о том, что канадец намного больше Хабиба. А это фактически означает, что UFC придется организовывать его бой с Хабибом в промежуточной категории. Этого, конечно, никто не хочет.

Сен-Пьер уверен, что во многих аспектах борьбы он намного лучше Нурмагомедова, поэтому смог бы его победить даже не в лучшей своей форме. При этом он уверяет, что именно бой с Хабибом стал бы вишенкой на торте его карьеры.

«Если бы я должен был выбрать себе соперника, взял бы самого простого и убежал с $50 млн Если захочу битвы за наследие, Хабиб — вот мой выбор в данный момент.

Считаю его лучшим бойцом в мире прямо сейчас. Непобежденный и никогда не проявлявший никакой слабости.

Никто ни разу не приблизился к разгадке его головоломки», — сказал он в эфире радио TSN.

Сам Нурмагомедов не против встречи с Сен-Пьером, но, что самое главное, в этом поединке не видит никакого смысла UFC. Некоторое время назад Хабиб подписал с лигой новый контракт, став, по словам его агента, одним из самых высокооплачиваемых бойцов промоушена. Поэтому не в интересах россиянина идти наперекор желаниям Уайта.

Бой Хабиба с Порье решит положение дел в легком дивизионе, где сейчас все слишком запутанно. Если победит Орел, то практически нет сомнений, что следующим его соперником станет жесткий нокаутер Тони Фергюсон. Если Дастин сотворит сенсацию, то тоже выйдет на Фергюсона

Но именно исходя из того, какой поворот произойдет в карьере Хабиба, будут определяться с дальнейшими планами в UFC. Поражение от не самого сильного соперника может завершить карьеру Нурмагомедова, поскольку на него и без этого оказывается слишком сильное давление.