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Нурмагомедов оценил шансы Холлоуэя в бою с Эдгаром 

Газета.Ru + ещё 20 4 часа назад
Фото: Bloody Elbow
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы американца Макса Холлоуэя в поединке с соотечественником Фрэнки Эдгаром, сообщает Sport24.
Как сказал боец в интервью официальному Youtube-каналу UFC в России, оба спортсмена хорошие бойцы и отличные парни, и это будет тяжелая встреча для обоих.
"Я думаю, что шансы здесь 50 на 50. Для Фрэнки это будет тяжелый поединок и Макс выходит после поражения. Это будет интересное противостояние", — добавил Нурмагомедов.
Титульный бой в полулегком дивизионе, который пройдет 28 июля по Москве, состоится в канадском Эдмонтоне.
Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с промоушеном Professional Fighters League.
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