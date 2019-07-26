Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент UFC назвал имена возможных соперников Нурмагомедова 

Газета.Ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Дэйна Уайт, занимающий пост президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал о том, какие существуют претенденты на поединок с действующим чемпионом лиги в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым, передает портал Richeisenshow.
"Этот дивизион сейчас очень интересен. Фергюсон, Макгрегор, Серроне — кандидаты на титул. Отмечу еще Джастина Гэтжи. Хабиб все еще хочет подраться с Сент-Пьером. Очень много сумасшедших вариантов в этой весовой категории", — заявил функционер.
"Бой Хабиба с Конором? И такая возможность есть. Думаю, что Макгрегор вернется в первые месяцы 2020 года. Все эти бойцы ждут итога боя Хабиба и Порье. После этого боя будут решения", — добавил Уайт.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC Эдди Альварес поделился ожиданиями от боя между россиянином Хабибом Нурмагомедом и американцем Дастином Порье.
Газета.Ru: последние новости
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes Нурмагомедов занял второе место в рейтинге UFC Экс-чемпион UFC не видит шансов у Порье в бое с Нурмагомедовым
MMA , Эдди Альварес , Джастин Гэтжи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шюрлле согласился на переход в «Спартак»
Гилерме и Фернандес устроили баттл по скороговоркам
Гвардиола назвал самого талантливого игрока
Уайт рассказал о реванше Макгрегора с Нурмагомедовым
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение