Президент UFC назвал имена возможных соперников Нурмагомедова

Дэйна Уайт, занимающий пост президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал о том, какие существуют претенденты на поединок с действующим чемпионом лиги в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым, передает портал Richeisenshow.

"Этот дивизион сейчас очень интересен. Фергюсон, Макгрегор, Серроне — кандидаты на титул. Отмечу еще Джастина Гэтжи. Хабиб все еще хочет подраться с Сент-Пьером. Очень много сумасшедших вариантов в этой весовой категории", — заявил функционер.

"Бой Хабиба с Конором? И такая возможность есть. Думаю, что Макгрегор вернется в первые месяцы 2020 года. Все эти бойцы ждут итога боя Хабиба и Порье. После этого боя будут решения", — добавил Уайт.