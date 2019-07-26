Уайт рассказал о шансах Макгрегора на реванш с Нурмагомедовым

«Реванш Нурсмагомедова и Макгрегора может стать грандиозным событием, и проведение такого поединка абсолютно реально. Думаю, Конор вернётся в начале следующего года. Сейчас эти ребята посмотрят, чем закончится бой Хабиба с Порье, а затем, думаю, в дивизионе произойдёт много всего интересного», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Также президент UFC отдал должное Макгрегору заявив, что ирландцу удаётся поддерживать себя в форме, невзирая на отсутствие официальных поединков.

Ранее сообщалось, что первый тренер Гассиева назвал сроки возвращения боксёра после травмы.