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Уайт рассказал о шансах Макгрегора на реванш с Нурмагомедовым 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт порассуждал на тему возможного реванша Конора Макгрегора и чемпиона организации в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Реванш Нурсмагомедова и Макгрегора может стать грандиозным событием, и проведение такого поединка абсолютно реально. Думаю, Конор вернётся в начале следующего года. Сейчас эти ребята посмотрят, чем закончится бой Хабиба с Порье, а затем, думаю, в дивизионе произойдёт много всего интересного», — цитирует Уайта MMA Fighting.
Также президент UFC отдал должное Макгрегору заявив, что ирландцу удаётся поддерживать себя в форме, невзирая на отсутствие официальных поединков.
Ранее сообщалось, что первый тренер Гассиева назвал сроки возвращения боксёра после травмы.
RT на русском: последние новости
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MMA , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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