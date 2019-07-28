Эдгар установил рекорд UFC

Американский боец смешанного стиля (UFC) Фрэнки Эдгар установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по общему количеству проведенного времени в октагоне, передает "Чемпионат.com".

В поединке за титул чемпиона в полулегком весе против соотечественника Макса Холлоуэя Эдгар провел все пять раундов. Как сообщает журналист Майк Бонн, боец стал первым в истории организации, кому удалось провести в октагоне более семи часов.

В ночь на 28 июля в канадском Эдмонтоне прошел турнир UFC 240. В главном поединке вечера Эдгар проиграл американцу Холлоуэю единогласным решением судей и не смог завоевать титул чемпиона в полулегком весе.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.