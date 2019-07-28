Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым 

Lenta.ru 3 часа назад
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор обратился к рефери поединка Хербу Дину и заявил, что нанес сопернику запрещенный удар.
«Херб должен был проверить глазное яблоко Хабиба после того, как я ударил его коленом в партере. Я ударил его прямо в глазницу. Но я поступил хитро и не был наказан», — рассказал боец.
Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. В бою за титул чемпиона UFC в легком весе россиянин победил болевым приемом. После этого в октагоне началась массовая драка, оба бойца стали ее участниками и позднее были дисквалифицированы.
Нурмагомедов вернется в ММА 7 сентября: в Абу-Даби он встретится в бою с американцем Дастином Порье. Дата следующего поединка Макгрегора пока неизвестна.
Последние новости
Израиль протестировал противоспутниковую ракету на Аляске Умер журналист Владимир Кара-Мурза-старший Определен уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами
Комментарии8
MMA , Конор Макгрегор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зенит» победил «Оренбург»
Назван лучший футболист Германии
Российские пловцы взяли серебро и бронзу на ЧМ
Кузнецова рассказала о ситуации с визой США
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге10
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
00:55
Отец Мамаева оставил его семью без денег
Футбол Прочее
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение