Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Herb should have checked on Khabibs eyeball after I kneed it full wack from bottom as well. I used the mount defense leg as a spring board right into the eye socket. But I was to crafty with it and got away Scotty.

I call it the big poppa pump into the eyeball. And your brothers— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 28 июля 2019 г.

Макгрегор обратился к рефери поединка Хербу Дину и заявил, что нанес сопернику запрещенный удар.

«Херб должен был проверить глазное яблоко Хабиба после того, как я ударил его коленом в партере. Я ударил его прямо в глазницу. Но я поступил хитро и не был наказан», — рассказал боец.

Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. В бою за титул чемпиона UFC в легком весе россиянин победил болевым приемом. После этого в октагоне началась массовая драка, оба бойца стали ее участниками и позднее были дисквалифицированы.

Нурмагомедов вернется в ММА 7 сентября: в Абу-Даби он встретится в бою с американцем Дастином Порье. Дата следующего поединка Макгрегора пока неизвестна.