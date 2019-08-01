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Российский боец UFC раскритиковал Макгрегора 

Газета.Ru + ещё 30 1 час назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян высказался в адрес бывшего двукратного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, передает РИА "Новости".
По мнению россиянина, ирландец ведет себя непозволительно в отношении соперников, однако в США это считается нормальным. В частности, Макгрегор оскорблял семью Хабиба Нурмагомедова перед их боем.
"Он давно перешел все грани, но у них это считается нормальным. Раскрутка боя — это бизнес, когда ты переходишь на личности, задеваешь семью. Но я считаю это неприемлемым. Жизнь спортом не заканчивается, сегодня ты в спорте, завтра ты в другой сфере деятельности. Просто у нас такой менталитет сложился, что за слова свои надо отвечать", — сказал Ян 
Ранее Ян рассказал о здоровье после операции.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , РИА Новости
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