Нурмагомедов рассказал о предстоящем бое с Порье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего ожидает от предстоящего турнира UFC 242, где ему будет противостоять американец Дастин Порье, передает Bjpenn.

"Не обязательно обмениваться оскорблениями, чтобы быть мотивированным. Мотивация должна быть спортивной, и у меня она есть. Неважно, где я буду — на турнире или в тренажерном зале, мотивация у меня всегда есть. Мне не 50 лет, чтобы были какие-то проблемы с желанием побеждать. Вы все увидите 7 сентября", — заявил спортсмен.

"Бои моих товарищей по команде? Да, это может отвлечь меня. Когда твои друзья и близкие дерутся в одном карде с тобой — это отвлекает. Надеюсь, что они дадут мне позитивную энергию перед моим боем. Я расстроюсь, если они проиграют. Главное для них — мотивировать меня на победу. Мы надеемся только на нее. ", — добавил он.

"Конечно, давит то, что меня считают фаворитом в бою с Порье. Главное, чтоб я для себя понял, на что я иду и что могу потерять. Осознаю всю серьезность, тренируюсь, готовлюсь", — заключил атлет.

Стоит отметить, что это будет первый выход Нурмагомедова в октагон более чем за год. В своем последнем поединке россиянин забрал титул чемпиона UFC в легком весе у ирландца Конора Макгрегора