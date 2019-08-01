Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов рассказал о предстоящем бое с Порье 

Газета.Ru + ещё 6 10 часов назад
Фото: Саид Царнаев/РИА «Новости»
Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего ожидает от предстоящего турнира UFC 242, где ему будет противостоять американец Дастин Порье, передает Bjpenn.
"Не обязательно обмениваться оскорблениями, чтобы быть мотивированным. Мотивация должна быть спортивной, и у меня она есть. Неважно, где я буду — на турнире или в тренажерном зале, мотивация у меня всегда есть. Мне не 50 лет, чтобы были какие-то проблемы с желанием побеждать. Вы все увидите 7 сентября", — заявил спортсмен.
"Бои моих товарищей по команде? Да, это может отвлечь меня. Когда твои друзья и близкие дерутся в одном карде с тобой — это отвлекает. Надеюсь, что они дадут мне позитивную энергию перед моим боем. Я расстроюсь, если они проиграют. Главное для них — мотивировать меня на победу. Мы надеемся только на нее. ", — добавил он.
"Конечно, давит то, что меня считают фаворитом в бою с Порье. Главное, чтоб я для себя понял, на что я иду и что могу потерять. Осознаю всю серьезность, тренируюсь, готовлюсь", — заключил атлет.
Стоит отметить, что это будет первый выход Нурмагомедова в октагон более чем за год. В своем последнем поединке россиянин забрал титул чемпиона UFC в легком весе у ирландца Конора Макгрегора.
Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт не даст экс-чемпиону промоушена в двух дивизионах Конору Макгрегору сразу титульный поединок после возвращения в октагон.
Газета.Ru: последние новости
Россиянин Минеев планирует подписать контракт с UFC Волков может встретиться с дос Сантосом в рамках UFC в Москве Бразильянка Каролина снялась с турнира UFC из-за перелома позвоночника
Комментарии
MMA , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суарес игнорирует Гризманна на тренировках1
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет по плану2
Худший клуб Великобритании победил впервые за 840 дней
«ПСЖ» установил новую цену за трансфер Неймара
Ланге покинул пост наставника женской сборной
Видео
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
00:28
«Выйдешь — заберешь»: кто присвоил деньги Мамаевых
Футбол Статьи
00:55
Появились подробности о состоянии Шумахера
Автоспорт
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:01
Выстрел в голову: экс-чемпион найден мертвым
Летние виды спорта Статьи
00:39
Российский гонщик погиб во время соревнований
Автоспорт
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение