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Экс-чемпион UFC назвал главного соперника Хабиба Нурмегомедова 

Газета.Ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эдди Альварес назвал бойца, который сможет составить конкуренцию действующему обладателю титула в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
"Я бы сказал, что парень с наиболее высокими шансами это Тони Фергюсон. Думаю, по стилю ведения боя он не откажется от партера, где как раз силен и доминирует Хабиб. Мне кажется, у Тони есть определенная загадка, благодаря чему он демонстрирует свою неотступность", — цитирует Альвареса LowKickMMA.
7 сентября Нурмагомедов проведет поединок против американца Дастина Порье на турнире UFC 242, который пройдет в Абу-Даби.
Ранее UFC опубликовал постер турнира с российским бойцом.
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MMA , Эдди Альварес , Хабиб Нурмагомедов
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