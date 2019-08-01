Экс-чемпион UFC назвал главного соперника Хабиба Нурмегомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эдди Альварес назвал бойца, который сможет составить конкуренцию действующему обладателю титула в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову

"Я бы сказал, что парень с наиболее высокими шансами это Тони Фергюсон. Думаю, по стилю ведения боя он не откажется от партера, где как раз силен и доминирует Хабиб. Мне кажется, у Тони есть определенная загадка, благодаря чему он демонстрирует свою неотступность", — цитирует Альвареса LowKickMMA.

7 сентября Нурмагомедов проведет поединок против американца Дастина Порье на турнире UFC 242, который пройдет в Абу-Даби.

Ранее UFC опубликовал постер турнира с российским бойцом.