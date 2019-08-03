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Куинтон Джексон является наиболее вероятным следующим соперником Федора Емельяненко 

ТАСС + ещё 19 7 часов назад
Фото: AP Photo/Jeff Chiu
Американский боец смешанного стиля (ММА) Куинтон Джексон по прозвищу Рэмпейдж является наиболее вероятным соперником по следующему бою россиянина Федора Емельяненко в Bellator. Об этом ТАСС сообщили в организации.
"Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника", — сказал собеседник агентства. Планируется, что следующий бой Емельяненко проведет в Японии 29 декабря.
В январе Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Позднее было объявлено, что россиянин подписал новый контракт с организацией. Всего на счету 42-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.
Джексон является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.
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MMA , Куинтон Джексон , Федор Емельяненко
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