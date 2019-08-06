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Макгрегор остается самым упоминаемым бойцом MMA 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор является самым популярным бойцом смешанного стиля (MMA), сообщает Forbes.
Ирландец является единственным представителем дисциплины среди тех, кто смог попасть в первую пятерку часто упоминаемых в соцсетях спортсменов. Первое место досталось игроку сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, второе — капитану каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси, третье — нападающему сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймару, а на четвертой строчке расположился игрок сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
По информации источника, несмотря на то что ирландец не выходил в октагон с прошлого года, его упоминают 159,7 млн раз. Это почти в полтора раза больше, чем у чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, в активе которого 111,1 млн упоминаний.
Также среди бойцов MMA в рейтинг наиболее упоминаемых вошли британец Энтони Джошуа (41,6 млн), американец Флойд Мейвезер-младший (31,4 млн) и мексиканец Сауль Альварес (26 млн).
Ранее однорукий боец MMA прокомментировал предстоящий бой в рамках Bellator.
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MMA , Энтони Джошуа , Конор Макгрегор , Лионель Месси , Хабиб Нурмагомедов , Криштиану Роналду , Forbes
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