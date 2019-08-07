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Сайборг отреагировала на уход из UFC 

Газета.Ru + ещё 3 9 часов назад
Фото: UFC
Бывшая чемпионка UFC в полулегком весе Кристана Жустину, известная как Крис Сайборг, поделилась мнением о своем уходе из организации, передает MMAFighting.
Сообщается, что бразильянка была отчислена из-за конфликта с президентом организации Даной Уайтом.
"Дана не хотел давать мне матч-реванш с Нуньес, только контракт на шесть боев. Но, к сожалению, в UFC нет достойных соперниц в моем дивизионе. Я бы умерла в UFC без боев, а он все еще клевещет на меня. Поэтому лучшим вариантом было бы увидеть предложения других промоушенов, где в полулегком весе я бы смогла драться чаще. Кто знает, может быть, однажды мы с Амандой проведем реванш. Никто не знает, что может принести завтрашний день. Только Бог может строить мои планы", — заявила она.
Ранее президент ONE высказался об увольнении Сайборг из UFC.
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