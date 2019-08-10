Макгрегор раскрыл свое финансовое состояние

Известный боец Конор Макгрегор признался, что заработал миллиард долларов.

«Я сражался для миллиардеров, а теперь сам стал миллиардером», — написал Макгрегор в инстаграме.

Спортсмен проиллюстрировал признание фото, на котором он победной поступью вышагивает по октагону.

В комментариях пользователи намекнули ирландцу, что надо гордиться не деньгами, а победами. Некоторые вспомнили проигрыш Макгрегора россиянину Хабибу Нурмагомедову

Ранее издание Forbes подсчитало, что в прошлом году ирландец заработал 47 миллионов долларов.

Конор Энтони Макгрегор — известный боец смешанных боевых искусств. Выступает в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе.

В прошлом году в рамках UFC 229 Макгрегор потерпел поражение от действующего чемпиона в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова.