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Макгрегор раскрыл свое финансовое состояние 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Известный боец Конор Макгрегор признался, что заработал миллиард долларов.
«Я сражался для миллиардеров, а теперь сам стал миллиардером», — написал Макгрегор в инстаграме.
Спортсмен проиллюстрировал признание фото, на котором он победной поступью вышагивает по октагону.
В комментариях пользователи намекнули ирландцу, что надо гордиться не деньгами, а победами. Некоторые вспомнили проигрыш Макгрегора россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Ранее издание Forbes подсчитало, что в прошлом году ирландец заработал 47 миллионов долларов.
Конор Энтони Макгрегор — известный боец смешанных боевых искусств. Выступает в лёгкой весовой категории. Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе.
В прошлом году в рамках UFC 229 Макгрегор потерпел поражение от действующего чемпиона в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Комментарии5
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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