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Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне» 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Российский боец Александр Емельяненко сел за штурвал военного самолета и рассказал, как общается с инопланетянами.
Спортсмен посетил 22-ю бригаду спецназа и аэродром 4-й воздушной армии в Ростовской области. На аэродроме ему разрешили сесть за штурвал самолета. Емельяненко выложил в соцсетях видеоролик, снятый в кабине пилота. Заодно пошутил, рассказав подписчикам, почему так часто ходит в наушниках.
«Вопросы задают, почему я в наушниках? Инопланетяне, которые похищали меня, подсказывают постоянно в ухо… Вперед, полетели, поехали навстречу мечте», — говорит Емельяненко в кабине пилота и берется за штурвал.
В середине августа боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко примет участие в боксерском турнире памяти Героя России Виктора Омелькова. Александр Емельяненко провел 36 поединков в ММА. На его счету 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.
MMA , Видео , Александр Емельяненко
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