Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»

Российский боец Александр Емельяненко сел за штурвал военного самолета и рассказал, как общается с инопланетянами.

Спортсмен посетил 22-ю бригаду спецназа и аэродром 4-й воздушной армии в Ростовской области. На аэродроме ему разрешили сесть за штурвал самолета. Емельяненко выложил в соцсетях видеоролик, снятый в кабине пилота. Заодно пошутил, рассказав подписчикам, почему так часто ходит в наушниках.

«Вопросы задают, почему я в наушниках? Инопланетяне, которые похищали меня, подсказывают постоянно в ухо… Вперед, полетели, поехали навстречу мечте», — говорит Емельяненко в кабине пилота и берется за штурвал.

В середине августа боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко примет участие в боксерском турнире памяти Героя России Виктора Омелькова. Александр Емельяненко провел 36 поединков в ММА. На его счету 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.