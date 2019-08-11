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Лучший боец UFC рассказал о причинах успеха Нурмагомедова 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: John Locher / AP
Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниель Кормье поделился мнением о россиянине Хабибе Нурмагомедове: оба спортсмена занимаются в зале American Kickboxing Academy (AKA). Интервью с Кормье опубликовано в Yahoo! Sports.
Кормье вспомнил о том, как Нурмагомедов пришел в зал AKA. Хабиб был совсем юн. «Он не знал английского языка, но внимательно наблюдал за каждым бойцом академии: Кейном Веласкесом, Джошом Томпсоном, Джоном Фитчем. Он учился у всех. Менял собственные привычки», — подчеркнул 40-летний боец.
«Считаю, что вера, преданность семье, команде, самому себе помогли Хабибу стать звездой. У него отличная борьба. Да и в ударной технике Нурмагомедов сильнее, чем принято считать. Для меня он один из лучших бойцов MMA», — отметил Кормье. Он также признался, что считает 30-летнего россиянина самой крупной звездой AKA.
Кормье возглавляет рейтинг атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий. Американец — бывший чемпион в полутяжелом весе и действующий обладатель пояса в тяжелой весовой категории. 17 августа Кормье предстоит очередная защита титула в поединке против Стипе Миочича.
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. На его счету 27 побед в 27 боях. Россиянин занимает третью строчку в рейтинге бойцов организации без учета весовых категорий. 7 сентября он проведет поединок против Дастина Порье — временного чемпиона в легком весе.
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MMA , Стипе Миочич , Хабиб Нурмагомедов , Yahoo
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