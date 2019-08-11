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Фергюсон открыл «сезон охоты» на Нурмагомедова 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Боец смешанных единоборств американец Тони Фергюсон опубликовал в соцсетях запись, в которой заявил, что открыл «сезон охоты» на своих потенциальных противников — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Он опубликовал в своем Instagram коллаж, на котором перечеркнуты красным цветом его предыдущие соперники, а Макгрегор и Нурмагомедов обведены. Рядом с ними написано «Сезон охоты».
Между тем, в июне сообщалось, что у Нурмагомедова 7 сентября возможен поединок с Фергюсоном, реванш с Макгрегором и поединок с Дастином Порье. Однако позже стало известно, что бой состоится именно с Порье.
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MMA , Тони Фергюсон , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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