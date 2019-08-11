Фергюсон открыл «сезон охоты» на Нурмагомедова

Боец смешанных единоборств американец Тони Фергюсон опубликовал в соцсетях запись, в которой заявил, что открыл «сезон охоты» на своих потенциальных противников — россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора

Он опубликовал в своем Instagram коллаж, на котором перечеркнуты красным цветом его предыдущие соперники, а Макгрегор и Нурмагомедов обведены. Рядом с ними написано «Сезон охоты».