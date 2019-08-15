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Макгрегор устроил драку в баре 

Рамблер + ещё 22 9 часов назад
Фото: Reuters
Конор Макгрегор ударил старика за отказ выпить виски, сообщает TMZ.
Инцидент имел место 6 апреля в пабе Marble Arch в Дублине. Сегодня в распоряжении издания оказалась его видеозапись, сделанная камерой наблюдения.
На кадрах видно, как боец подходит к стойке и жмет руку мужчине, который явно рад его видеть. После этого Макгрегор с бутылкой в руках берет стаканы и ставит один перед другим, седым, мужчиной — собутыльником первого.
Тот отодвигает стакан, но Макгрегор ставит перед ним другой. Тот убирает и его. Тогда боец нависает над мужчиной и что-то ему говорит, потом наливает содержимое бутылки в три стакана, затем громко что-то говорит и тычет рукой в мужчину, который отказывается пить, после чего ею же сильно бьет его в висок. После этого Макгрегора уводят несколько человек.
По сведениям TMZ, Макгрегор намеревался угостить виски всех посетителей паба, а тот, которого он ударил, отказывался пить, за что и получил удар в голову от профессионального бойца смешанных единоборств.
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MMA , Конор Макгрегор
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