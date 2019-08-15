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Мать Нурмагомедова не смотрит бои с участием сына 

RT на русском + ещё 5 6 часов назад
Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Мать российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова всегда выходит во время поединков сына.
«Жена не смотрит его бои. Когда начинается поединок по телевизору, она уходит. Я знаю все стороны и качества Хабиба, знаю эти ощущения во время поединка, потому я смотрю. Она же выходит во двор. Когда в перерывах тишина, то волнуется, а когда все кричат, то она уверена, что Хабиб ведет», — цитирует ТАСС отца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа.
Следующий поединок российский боец проведёт 7 сентября в Абу-Даби. В рамках турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье.
Ранее Порье пообещал пустить Нурмагомедову кровь.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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