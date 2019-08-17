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Нурмагомедов пожелал чемпиону UFC скорого завершения карьеры 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов пожелал американцу Даниэлю Кормье скорого завершения карьеры. Об этом сообщает TMZ.
«Честно говоря, хотел бы, чтобы он завершил карьеру. У него есть работа и деньги. Он один из величайших спортсменов, которые когда-либо выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Я и правда хочу, чтобы он ушел. 40 лет — это не 30. Я хочу, чтобы он выиграл бой со Стипе Миочичем и сказал, что пришло время остановиться», — заявил Нурмагомедов.
При этом российский боец отметил, что не верит в то, что Кормье все же повесит перчатки на гвоздь.
«Такие как он, спортсмены-олимпионики, не умеют останавливаться. Но вся команда хотела бы этого, потому что мы любим его», — подытожил он.
В ночь на 18 августа 40-летний Кормье проведет защиту титула чемпиона UFC в тяжелом весе. Его соперником в главном бою турнира UFC 241 станет соотечественник Стипе Миочич. В активе Кормье, в прошлом владевшего поясом чемпиона организации в полутяжелом дивизионе, 22 победы и одно поражение, еще один бой был признан несостоявшимся.
Кормье и Нурмагомедов представляют одну команду — American Kickboxing Academy.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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