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«Он сошел с ума»: Нурмагомедов призвал посадить Макгрегора 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @khabib_nurmagomedov
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил TMZ, что его бывший соперник, боец Конор Макгрегор должен сидеть в тюрьме за то, что ударил пожилого мужчину.
«Люди вроде него должны сидеть в тюрьме. Это очень плохо для спорта. У этого парня нет чести. Никакого уважения. Некоторые вещи он делает хорошо для спорта, но сейчас он лишился рассудка. Он сошел с ума», — пояснил изданию Хабиб Нурмагомедов.
Он также заявил, что «очень зол» на Конора Макгрегора за его поведение.
«Сегодня он бьет старика. Что будет завтра?» — задался вопросом спортсмен.
Инцидент с участием Макгрегора произошел еще 6 апреля, однако видеозапись его была размещена на этой неделе. Боец посетил дублинский паб, где решил угостить всех посетителей виски. После того, как один из мужчин, находившихся у барной стойки, отказался от этого предложения, Конор Макгрегор ударил его по лицу.
По данным The Irish Sun, Макгрегор предстанет перед судом, где даст показания по поводу выдвинутых против него обвинений в избиении. Бойцу грозит штраф.
Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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