«Он сошел с ума»: Нурмагомедов призвал посадить Макгрегора

«Люди вроде него должны сидеть в тюрьме. Это очень плохо для спорта. У этого парня нет чести. Никакого уважения. Некоторые вещи он делает хорошо для спорта, но сейчас он лишился рассудка. Он сошел с ума», — пояснил изданию Хабиб Нурмагомедов.

Он также заявил, что «очень зол» на Конора Макгрегора за его поведение.

«Сегодня он бьет старика. Что будет завтра?» — задался вопросом спортсмен.

Инцидент с участием Макгрегора произошел еще 6 апреля, однако видеозапись его была размещена на этой неделе. Боец посетил дублинский паб, где решил угостить всех посетителей виски. После того, как один из мужчин, находившихся у барной стойки, отказался от этого предложения, Конор Макгрегор ударил его по лицу.