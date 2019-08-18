Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виски Макгрегора призвали бойкотировать 

Lenta.ru + ещё 26 7 часов назад
Фото: USA Today Sports / Reuters
Американский паб Salty Shamrock Irish Pub выступил с призывом перестать продавать виски Proper Twelve от ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора на фоне нападения спортсмена на пожилого человека. Заявление опубликовано на странице заведения в Facebook.
«Учитывая трусливое поведение так называемого бойца Конора Макгрегора, наш паб больше не будет реализовывать продукт, связанный с этим персонажем», — говорится в заявлении. К посту приложено видео, где виски марки Proper Twelve сливают в унитаз.
В апреле Макгрегор атаковал посетителя одного из пабов Дублина за отказ выпить его виски. Видео с камер наблюдения появилось в общем доступе в августе. Российский боец Хабиб Нурмагомедов раскритиковал ирландского спортсмена, заметив, что таких людей необходимо «сажать в тюрьму».
В последний раз Макгрегор выходил в октагон на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. Ирландец уступил Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона организации в легком весе. Макгрегор потерпел четвертое поражение в карьере при 21 победе.
Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ирландец достигал такого же результата в британском промоушене Cage Warriors.
Последние новости
Названы риски рекомендаций Минздрава для курильщиков Раскрыты возможные мотивы бойни под Ульяновском Российский подросток устроил массовую бойню
Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Такое судейство — позор»: что грозит Дзюбе и Семаку
Семак извинился за оскорбление судей1
«Помолчи лучше, чучело»: кто оскорбил Туктамышеву13
«Спартак» обыграл «Динамо» в контрольном матче
Глушаков захотел избавиться от образа «демона»
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение