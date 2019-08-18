Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, передает "Чемпионат.com".
Он отдал должное обоим спортсменам.
"Стилистически это будет очень интересный бой. Хабиб — монстр. Он не останавливается. Нурмагомедов постепенно ломает соперников и выигрывает. Дастин — андердог, но он любит роль аутсайдера. Он всегда находит способ выиграть. Так что тут вопрос в том, кто сможет навязать свой бой", — цитирует атлета официальная страница UFC Russia в инстаграме.
Поединок Нурмагомедов — Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.
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