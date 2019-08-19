Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор согласился на поединок по правилам профессионального бокса.

Ирландец принял вызов от своего соотечественника, 32-летнего боксёра-средневеса Люка Килера (17-2-1, 5 КО), пишет Tofight co ссылкой на издание Mirror.

Сообщается, что у Килера состоялся телефонный разговор с Конором, и тот дал устное согласие на бой. По словам боксёра, компания MTK Global обсуждает проведение их очного поединка.

Конор Макрегор досрочно проиграл в 2017 году по правилам бокса американскому боксёру Флойду Мейвезеру.