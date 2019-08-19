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Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор согласился на поединок по правилам профессионального бокса.
Ирландец принял вызов от своего соотечественника, 32-летнего боксёра-средневеса Люка Килера (17-2-1, 5 КО), пишет Tofight co ссылкой на издание Mirror.
Сообщается, что у Килера состоялся телефонный разговор с Конором, и тот дал устное согласие на бой. По словам боксёра, компания MTK Global обсуждает проведение их очного поединка.
Конор Макрегор досрочно проиграл в 2017 году по правилам бокса американскому боксёру Флойду Мейвезеру.
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MMA , Люк Килер , Конор Макгрегор
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