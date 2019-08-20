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Малкин обратился к Нурмагомедову 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пожелал российскому чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову удачи в предстоящем бою против Дастина Порье.
«Хабиб, привет! Хотел бы пожелать тебе удачи в бою, который состоится 7-го сентября. Мы за тебя болеем и гордимся тобой», — приводит слова игрока ToFight.
Малкин пожелал оставаться ему сильным и смелым. Также он заявил, что будет болеть за него и переживать.
7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Порье.
Ранее Нурмагомедов назвал ключ к победе над Порье, писал News.ru.
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MMA , Евгений Малкин , Хабиб Нурмагомедов
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