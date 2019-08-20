Малкин обратился к Нурмагомедову

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пожелал российскому чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову удачи в предстоящем бою против Дастина Порье.

«Хабиб, привет! Хотел бы пожелать тебе удачи в бою, который состоится 7-го сентября. Мы за тебя болеем и гордимся тобой», — приводит слова игрока ToFight.

Малкин пожелал оставаться ему сильным и смелым. Также он заявил, что будет болеть за него и переживать.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Порье.

Ранее Нурмагомедов назвал ключ к победе над Порье, писал News.ru.