Нурмагомедов получит миллионы долларов за бой против Порье

«Заработок намного больше, чем за бой с Конором. Могу сказать, что условия предстоящего поединка — одни из лучших за всю историю ММА», — отметил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Отмечается, что поединок против Макгрегора принес россиянину порядка двух миллионов долларов, без учета рекламных доходов и бонусов с трансляции.

19 августа стало известно, что по контракту с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) Нурмагомедов проведет два поединка. Соглашение было подписано в июне. Финансовые детали контракта не разглашаются. Менеджер бойца Али Абдель-Азиз ранее также назвал условия соглашения «одними из лучших» в истории промоушена, однако позже сам Нурмагомедов данное предположение опроверг.

Нурмагомедов проведет свой первый поединок с октября 2018-го. Россиянин встретится с Порье на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября. Спортсмены проведут бой за объединение титулов. Нурмагомедов — действующий чемпион организации в легком весе. В то же время Порье — обладатель временного титула.

Российский боец не знает поражений. На его счету 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при пяти поражениях.