Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов получит за бой против американца Дастина Порье больше, чем за его последний поединок против ирландского бойца Конора Макгрегора. Представителя россиянина цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«Заработок намного больше, чем за бой с Конором. Могу сказать, что условия предстоящего поединка — одни из лучших за всю историю ММА», — отметил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.
Отмечается, что поединок против Макгрегора принес россиянину порядка двух миллионов долларов, без учета рекламных доходов и бонусов с трансляции.
19 августа стало известно, что по контракту с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) Нурмагомедов проведет два поединка. Соглашение было подписано в июне. Финансовые детали контракта не разглашаются. Менеджер бойца Али Абдель-Азиз ранее также назвал условия соглашения «одними из лучших» в истории промоушена, однако позже сам Нурмагомедов данное предположение опроверг.
Нурмагомедов проведет свой первый поединок с октября 2018-го. Россиянин встретится с Порье на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября. Спортсмены проведут бой за объединение титулов. Нурмагомедов — действующий чемпион организации в легком весе. В то же время Порье — обладатель временного титула.
Российский боец не знает поражений. На его счету 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при пяти поражениях.