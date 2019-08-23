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Макгрегор высказался об избиении старика 

Рамблер + ещё 19 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Конор Макгрегор был неправ, когда ударил старика. Об этом сам боец сообщил ESPN.
В апреле ирландец решил угостить выпивкой посетителей паба в Дублине, один из них отказался пить, и Макгрегор ударил его за это кулаком в голову. В середине августа это стало достоянием общественности — СМИ опубликовали видео с камеры наблюдения.
«Я был неправ», — признал спортсмен вчера.
Он назвал свое поведение абсолютно неприемлемым для человека в том положении, которое занимает он, — человека, который должен быть примером для столь многих людей, наблюдающих за ним.
Макгрегор добавил, что мужчина, которого он ударил, заслуживал наслаждаться пребыванием в пабе без того, чтобы оно закончилось так, как закончилось, а сам он должен был взять на себя ответственность за произошедшее гораздо раньше.
«Я должен это людям, которые меня поддерживают. Должен это матери, отцу, семье. Должен тем, кто научил меня драться», — сообщил он, заявив о готовности принять любые последствия.
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MMA , Конор Макгрегор
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