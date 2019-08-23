Макгрегор высказался об избиении старика

Конор Макгрегор был неправ, когда ударил старика. Об этом сам боец сообщил ESPN.

В апреле ирландец решил угостить выпивкой посетителей паба в Дублине, один из них отказался пить, и Макгрегор ударил его за это кулаком в голову. В середине августа это стало достоянием общественности — СМИ опубликовали видео с камеры наблюдения.

«Я был неправ», — признал спортсмен вчера.

Он назвал свое поведение абсолютно неприемлемым для человека в том положении, которое занимает он, — человека, который должен быть примером для столь многих людей, наблюдающих за ним.

Макгрегор добавил, что мужчина, которого он ударил, заслуживал наслаждаться пребыванием в пабе без того, чтобы оно закончилось так, как закончилось, а сам он должен был взять на себя ответственность за произошедшее гораздо раньше.