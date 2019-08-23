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Макгрегор хочет вернуться в UFC 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор признался, что хочет вернуться в промоушен. Его слова передает ESPN.
В данный момент боец смешанного стиля (MMA) восстанавливается после перелома руки. В мае этого года он успешно перенес операцию.
По словам Макгрегора, он планировал вернуться к выступлениям в организации с поединка с американцем Джастином Гейджи. Ожидалось, что бойцы встретятся в июне этого года.
Также ирландский спортсмен уточнил, что для него не имеет значение то, с кем будет его первый бой после возвращения. В числе тех, с кем бы он мог встретиться в октагоне, Макгрегор упомянул Хабиба Нурмагомедова, Нэйта Диаза, Дастина Порье, Жозе Алду и Макса Холлоуэя, а также отметил возможных новых противников, таких как Тони Фергюсон, Фрэнки Эдгар и Хорхе Масвидал.
Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о бое Масвидаля с Диазом.
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