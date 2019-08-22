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Петр Ян вызвал на бой Юрайю Фэйбера 

Газета.Ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Петр Ян намерен провести бой с американцем Юрайей Фэйбером.
Предложение о встрече с представителем легчайшей и полулегкой весовых категорий из США в октагоне он оставил в своем твиттере.
Последний поединок Ян проводил в июне 2019 года с Джимми Риверой. Тогда он стал победителем вечера по единогласному решению судей.
"Фэйбер достаточно умен, чтобы не упоминать мое имя в списке возможных соперников. Но знаешь что, старый калифорниец, не веди себя так, будто не знаешь меня. Я победил твоего ученика. Отомсти за его поражение", — написал россиянин в соцсети.
В списке тех, с кем бы Фэйбер вышел в октагон, боец называл Фрэнки Эдгара и Алджимейна Стерлинга. Он вернулся в промоушен после трехлетнего перерыва. 13 июня этого года он встретился с Рикки Саймоном, которого победил нокаутом.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко пропустит турниры организации Gorilla Fighting Championship (GFC).
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MMA , Александр Емельяненко
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