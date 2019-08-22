Петр Ян вызвал на бой Юрайю Фэйбера

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Петр Ян намерен провести бой с американцем Юрайей Фэйбером.

Предложение о встрече с представителем легчайшей и полулегкой весовых категорий из США в октагоне он оставил в своем твиттере.

Последний поединок Ян проводил в июне 2019 года с Джимми Риверой. Тогда он стал победителем вечера по единогласному решению судей.

"Фэйбер достаточно умен, чтобы не упоминать мое имя в списке возможных соперников. Но знаешь что, старый калифорниец, не веди себя так, будто не знаешь меня. Я победил твоего ученика. Отомсти за его поражение", — написал россиянин в соцсети.

Old @UrijahFaber is wise enough to not mention my name. Don’t act like you don’t know me California grown man. I beat your student, you are welcome to try avenge his loss https://t.co/2i5WCrGkgg— Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) 19 августа 2019 г.

В списке тех, с кем бы Фэйбер вышел в октагон, боец называл Фрэнки Эдгара и Алджимейна Стерлинга. Он вернулся в промоушен после трехлетнего перерыва. 13 июня этого года он встретился с Рикки Саймоном, которого победил нокаутом.