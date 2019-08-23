Первый канал покажет бой Хабиба Нурмагомедова 7 сентября

Бой за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье будет транслировать в прямом эфире Первый канал. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Также Первый канал осветит открытые тренировки бойцов, официальную церемонию взвешивания и пресс-конференцию.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой , с тех пор спортсмен провел одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). На счету 30-летнего россиянина 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Порье завоевал титул титула временного чемпиона организации 14 апреля, победив соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Всего в активе 30-летнего бойца 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.