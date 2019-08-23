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Первый канал покажет бой Хабиба Нурмагомедова 7 сентября 

ТАСС + ещё 26 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бой за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье будет транслировать в прямом эфире Первый канал. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Также Первый канал осветит открытые тренировки бойцов, официальную церемонию взвешивания и пресс-конференцию.
Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой, с тех пор спортсмен провел одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). На счету 30-летнего россиянина 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
Порье завоевал титул титула временного чемпиона организации 14 апреля, победив соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Всего в активе 30-летнего бойца 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.
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MMA , Конор Макгрегор , Эл Яквинта
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