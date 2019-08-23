Конор хочет вернуться и отомстить Хабибу

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор надеется взять реванш у Хабиба Нурмагомедова и вернуть пояс. Бой в рамках UFC 229 состоялся 7 октября 2018 года. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде и завоевал титул чемпиона в легком весе.