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Конор хочет вернуться и отомстить Хабибу 

Спорт-Экспресс + ещё 2 4 часа назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор надеется взять реванш у Хабиба Нурмагомедова и вернуть пояс. Бой в рамках UFC 229 состоялся 7 октября 2018 года. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде и завоевал титул чемпиона в легком весе.
— Я хочу вернуть титул чемпиона, — цитирует ESPN Конора. — Тренировочный лагерь был проведен неправильно. Я многое узнал. Понимаете, о чем я? Он убегал от меня весь первый раунд, он не наносил ударов. Он бросался в ноги. Он утверждает, что говорил со мной в клетке. Но я не слышал даже шепота, пока он не оказался в доминирующей позиции. Единственная причина, по которой он оказался в доминирующем положении, была в том, что я отнесся к нему без уважения. Он просто бегал вокруг клетки. Я отключился на миллисекунду, и ему повезло нанести этот удар. Я могу многое извлечь из этого. Могу вернуться и отомстить, и я не хочу ждать.
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