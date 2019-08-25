Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator 

Lenta.ru + ещё 18 6 часов назад
Американский боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл победил в дебютном поединке под эгидой промоушена Bellator, удушив соотечественника Кори Броунинга. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте DAZN.
Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться. Теперь на счету Ньюэлла в ММА 18 боев, в которых он добился 16 побед и потерпел два поражения. Броунинг в восьми боях одержал пять побед и трижды проиграл.
Ньюэлл — боец с врожденной ампутацией руки. Американец выступает в смешанном стиле с 2009 года.
Последние новости
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8 Олег Меньшиков попал в реанимацию Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
MMA , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воспитанник «Барселоны» отказал «Спартаку» и «Краснодару»
Два нокаута за три раунда: как победили Харитонов и Минаков
Названа причина срыва трансфера Дибалы в «МЮ»
Кириленко назвал условия возвращения Мозгова в НБА
Победа ради Дадашева: Ковалев разбил британца6
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение