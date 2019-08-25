Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator

Американский боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл победил в дебютном поединке под эгидой промоушена Bellator, удушив соотечественника Кори Броунинга. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте DAZN.

Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться. Теперь на счету Ньюэлла в ММА 18 боев, в которых он добился 16 побед и потерпел два поражения. Броунинг в восьми боях одержал пять побед и трижды проиграл.

Ньюэлл — боец с врожденной ампутацией руки. Американец выступает в смешанном стиле с 2009 года.