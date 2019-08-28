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«Платье» Нурмагомедова вызвало недоумение у болельщиков 

Lenta.ru + ещё 27 8 часов назад
Наряд Нурмагомедова вызвал у фанатов оторопь
Фото: Instagram
Наряд российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в котором он прокомментировал предстоящий поединок против Дастина Порье, вызвал недоумение у болельщиков. Видео появилось в Instagram-аккаунте UFC Russia.
Нурмагомедов сравнил себя с голодным орлом и заявил, что 7 сентября он будет охотиться и поймает добычу. При этом он был одет в традиционную длинную арабскую рубашку. Пользователи соцсети обратили внимание на одежду бойца.
Раскрыты условия контракта Нурмагомедова с UFC 
«Зачем дагестанцы надевают эти арабские платья. У них есть свои достойные одежды», «Он че, рожает?», «Че за халат? Тоже мне шейх Абу-Даби», «Он прямо в этом платье полетит?», — написали они.
7 сентября Нурмагомедов встретится с Порье на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе. Для него этот бой станет первым с октября 2018-го, когда он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора.
На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при 5 поражениях.
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