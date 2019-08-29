Нурмагомедов продолжил перепалку с Порье

Нурмагомедов продолжил перепалку с американцем Порье

В преддверии титульного боя между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Дастином Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242, спортсмены продолжили взаимную перепалку в Сети.

«7 сентября голодный орел выйдет на охоту. Только одна вещь делает тебя ленивым — это набитое брюхо, но в моем случае это будет не так, так что сначала мне придется взлететь и уже затем… Ничего не изменилось, все будет как обычно. Мы вылетим на охоту и поймаем добычу», — написал Нурмагомедов в Instagram.

В свою очередь Порье дал обещание своей дочери.

«Я принесу домой чемпионский пояс для тебя, малышка», — написал Порье, передает «Российская газета»

Напомним, ранее Нурмагомедов пообещал покалечить Порье в предстоящем 7 сентября в Абу-Даби бою турнира UFC 242.