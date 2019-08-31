Хабиб захотел сразиться с Фергюсоном

Нурмагомедов: Фергюсон заслуживает право защитить титул

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов хочет провести следующий бой с бывшим временным чемпионом промоушена Тони Фергюсоном. Об этом сообщает MMA Fighting.

Российский боец смешанного стиля (MMA) уверен, что именно американец обладает правом оспорить титул.

"Следующую защиту титула можно провести только с Фергюсоном. Он заслуживает боя. Кто, если не он? Никого больше нет", — заявил Нурмагомедов.

Чемпион UFC в легком весе попробует защитить свой титул в поединке с временным чемпионом организации американцем Дастином Порье. Их бой пройдет в Абу-Даби 7 сентября в рамках UFC 242.

Ранее сообщалось, что китаянка Чжан Вейли стала чемпионкой UFC в минимальном весе.