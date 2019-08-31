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Александр Емельяненко предложил пари болельщикам 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Александр Емельяненко предложил пари болельщикам
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств предложил подписчикам в социальной сети деньги, если он не сумеет пройти тест на алкоголь.
«Успокойтесь, люди. Если я выпиваю, об этом узнают все. Сколько раз этом в году вы узнали, что я пил? Один раз выпил и «не пей, не пей, не пей». На себя посмотрите, сколько вы сами пьёте ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Я не бухаю. Если у кого-то есть сомнения, давайте с этими умниками завтра пойду продуюсь. Если не покажет алкоголь, каждый закинет мне по тысяче рублей. Если покажет, я каждому закину», — заявил Емельяненко во время прямого эфира в Instagram.
Также российский боец добавил, что ему тошно читать комментарии пользователей в соцсетях.
Ранее Нурмагомедов сравнил Порье и Макгрегора.
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