Александр Емельяненко предложил пари болельщикам

Российский боец смешанных единоборств предложил подписчикам в социальной сети деньги, если он не сумеет пройти тест на алкоголь.

«Успокойтесь, люди. Если я выпиваю, об этом узнают все. Сколько раз этом в году вы узнали, что я пил? Один раз выпил и «не пей, не пей, не пей». На себя посмотрите, сколько вы сами пьёте ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Я не бухаю. Если у кого-то есть сомнения, давайте с этими умниками завтра пойду продуюсь. Если не покажет алкоголь, каждый закинет мне по тысяче рублей. Если покажет, я каждому закину», — заявил Емельяненко во время прямого эфира в Instagram.

Также российский боец добавил, что ему тошно читать комментарии пользователей в соцсетях.

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