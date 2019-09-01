Американский тренер Хабиба признал величие его отца

Американский тренер Нурмагомедова признал величие его отца

Главный тренер American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес поделился мнением относительно российского наставника Абдулманапа Нурмагомедова — отца бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова . Видео с Мендесом опубликовано в YouTube-канале Anatomy of a Fighter.

Мендес признался, что очень уважает Нурмагомедова. Он подчеркнул, что не каждый тренер позволит другим наставникам работать со своим подопечным.

«Хабиб стал тем, кем он стал, именно благодаря этому человеку. Я лишь немного помог. База уже была заложена», — подчеркнул Мендес.

Он назвал отца российского спортсмена «великим» тренером.

Мендес и Нурмагомедов-старший вместе тренируют российского бойца в преддверии его поединка с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Нурмагомедову предстоит провести вторую защиту титула чемпиона организации в легком весе. Он не выходил в октагон с октября 2018-го.