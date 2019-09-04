Емельяненко подписал контракт на бой с Кокляевым

Александр Емельяненко подписал контракт на бой против Кокляева

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко подписал контракт на поединок против тяжелоатлета и пауэлифтера Михаила Кокляева. Об этом 38-летний спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

40-летний Кокляев также выложил соответствующую публикацию, подтверждающую проведение поединка. Дата боя станет известна позднее.

В марте Кокляев опубликовал видеозапись после конфликта между Емельяненко и российским бойцом Сергеем Харитоновым . На ней Кокляев говорит о том, что бойцы обменялись любезностями, развеяв миф о "тупых качках". В ответ на это Емельяненко опубликовал видео, на котором призвал быть осторожнее, а также пригласил Кокляева на тренировку. Затем оба атлета посвящали посты друг другу, в которых демонстрировали свои навыки борьбы, а потом договорились о проведении боя.

На счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. Кокляев является многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу.