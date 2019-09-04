Отец Хабиба предсказал результаты боя сына с Порье

Отец Нурмагомедова считает, что Порье не продержится до четвертого раунда боя с его сыном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен победить американца Дастина Порье до четвертого раунда. Об этом ТАСС в среду заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов

"Он не должен дожить до четвертого раунда. Это первое. Второе — мы очень сильно прибавили в ударной технике", — сказал Нурмагомедов-старший.

Также собеседник агентства рассказал, что его сын разучил две новые комбинации в стойке. "Сто тренировочных дней, в каждом из которых было по пять с половиной часов работы. Сейчас есть две новые комбинации, вы увидите их в деле", — отметил специалист.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби, он возглавит турнир UFC 242.