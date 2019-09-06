Нурмагомедов вошел в вес перед поединком с Порье в Абу-Даби 

Российские бойцы Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов вошли в вес перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.
"Бойцы вошли в необходимый вес. У Хабиба даже есть запас в 100 грамм на всякий случай", — сообщили ТАСС в команде спортсменов
Официальная церемония взвешивания пройдет позже в пятницу. Нурмагомедов 7 сентября проведет бой против американца Дастина Порье.
Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провел в октябре прошлого года, победив удушающим приемом Конора Макгрегора. Напомним, поединок состоится 7 сентября.
Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.
Ранее тренер действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес отметил, что российский боец не испортился под влиянием славы и денег.