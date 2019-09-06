Нурмагомедов вошел в вес перед поединком с Порье в Абу-Даби

"Бойцы вошли в необходимый вес. У Хабиба даже есть запас в 100 грамм на всякий случай", — сообщили ТАСС в команде спортсменов

Официальная церемония взвешивания пройдет позже в пятницу. Нурмагомедов 7 сентября проведет бой против американца Дастина Порье.

Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провел в октябре прошлого года, победив удушающим приемом Конора Макгрегора . Напомним, поединок состоится 7 сентября.

Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.