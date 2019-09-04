Назван гонорар Хабиба за бой с Порье

Назван гонорар Нурмагомедова за бой с Порье

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заработает более 6 млн долларов за поединок против американца Дастина Порье, рассказал тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов

Нурмагомедов получил за бой с ирландцем Конором Макгрегором 2 млн долларов в качестве базового гонорара.

«Он будет в 3-3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. Это (2 млн долларов — прим. ВЗГЛЯД) маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как — Хабиба», — передает ТАСС слова Нурмагомедова-старшего.

Тем временем в команде россиянина рассказали об условиях проживания Нурмагомедов в Абу-Даби.

«Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется, в том числе вооруженными людьми. Никакой опасности нет, это просто необходимо для безопасности и спокойной подготовки к бою», — рассказали в команде.

Напомним, в августе Нурмагомедов пообещал покалечить американца Дастина Порье в предстоящем 7 сентября в Абу-Даби бою турнира UFC 242.