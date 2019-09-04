Назван гонорар Нурмагомедова за чемпионский бой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов получит больше шести миллионов долларов за поединок с американцем Дастином Порье. Об этом ТАСС рассказал его отец Абдулманап Нурмагомедов

По словам Нурмагомедова-старшего, в этот раз его сын получит в 3-3,5 раза больше денег, чем за бой против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018-го. Тогда боец заработал два миллиона долларов.

«Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену», — заявил отец спортсмена.

Он также сказал, что два миллиона — это мало для лучшего бойца, к тому же, самого популярного в UFC.

«Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как — Хабиба», — добавил Нурмагомедов-старший.

Россиянин встретится с Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Спортсмены проведут бой за объединение титулов. Нурмагомедов — действующий чемпион организации в легком весе. Порье — обладатель временного титула. 3 августа российский спортсмен заявил, что ментально готовится к тому, что этот поединок будет длиться всю ночь.

На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при пяти поражениях.