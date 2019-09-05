Тони Фергюсон надеется, что Порье «вырубит» Хабиба

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего боя Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

"Надеюсь, Дастин его расколет, уронит на спину и вырубит. Хотелось бы увидеть бой на выживание в американском стиле. Если наш бой с Хабибом состоится, то выясним отношения в декабре. Хабиб или Порье. Жду титульный бой со своим участием в Лас-Вегасе", — сказал Фергюсон в интервью Ариэлю Хельвани.

Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора . Напомним, поединок состоится 7 сентября.

Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.

Ранее Фергюсон поделился мнением о возможном поединке против бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.