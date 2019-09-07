Нурмагомедов потяжелел перед боем с Порье на 8 кг

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов продолжает удивлять общественность метаморфозами, связанными со сгонкой и набором веса. Сначала он сумел вписаться на взвешивании в легкую весовую категорию (до 70,3 кг), а сутки спустя уже прибавил восемь килограммов.

"Хабиб не будет тяжелым. Он набрал 8 кг", — цитирует ТАСС отца и тренера российского спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.

По правилам ММА, бойцы, прошедшие процедуру взвешивания, имеют право набирать массу тела. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов сбросил за короткое время около десяти килограммов, чтобы уложиться в свою весовую категорию.

Напомним, что бой за чемпионский пояс UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится вечером 7 сентября в Абу-Даби.