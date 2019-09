«Сложно найти бойца, которого он не убьет»

У Хабиба новый противник. И он опаснее Макгрегора

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби встретятся два чемпиона. Хабиб Нурмагомедов желает доказать, что в джунглях может быть только один король. Но на этот раз перед ним оппонент, который не тратил силы на трэш-ток. «Лента.ру» о Дастине Порье — одном из самых опытных и опасных бойцов в UFC.

Долгая огранка

Нищета родного городка Лафайетт, постоянные переезды по болотам Луизианы. Жизнь не обещала ничего хорошего для Дастина Порье. Будущий боец UFC даже не получил толком школьного образования. «Я и девятый класс-то не закончил», — признается Дастин.

Американец прорастал сквозь асфальт суровой правды жизни. Ничего не дается просто так. За место под Солнцем тебе придется драться.

«Драться для меня — это и есть жизнь», — из уст другого бойца это прозвучало бы пошло.

По сравнению с Дагестаном, где единоборства возведены в культ, в Луизиане 2000-х заниматься ими было практически негде. Ситуация была бы совсем грустной, если бы не усилия Тима Креде. Ветеран UFC вернулся в родные края, открыл школу бразильского джиу-джитсу в неприглядном складском помещении. Помимо грэпплинга, здесь проводились занятия по смешанным единоборствам. Тут начал свою огранку Бриллиант Дастин Порье.

«Сейчас у меня проблема: найти бойца, которого он просто не убьет», — эти слова Креде произнес в документальной ленте «Файтвиль».

Фильм увидел свет в 2012 году, познакомив зрителей с изнанкой региональных MMA. Юный Порье — один из главных героев картины. Безостановочно работающий на мешке убийца и парень, готовый пахать ради мечты. Готовый идти вперед всегда.

Eric Jamison / AP

Хотя на момент выхода картины Порье уже был далек от местных промоушенов. Уроженец Лафайетта рубился за право выступать в элите UFC. Чтобы улучшить свою борьбу и окружить себя топовыми бойцами, Порье вместе с женой (с которой они встречались еще со школы) покинул Луизиану и переехал во Флориду, где начал тренироваться в American Top Team. Среди звезд этого зала такие люди, как Андрей Орловский Хорхе Масвидаль , Йоанна Енджейчик. Наряду с American Kickboxing Academy (AKA) в Сан-Хосе, это один из лучших залов MMA в США. А возможно, и в мире.

Заметной становится победа Порье над Максом Холлоуэем, на тот момент перспективным дебютантом лучшей лиги планеты. Порье, несмотря на возраст, вел схватку на правах старожила восьмиугольника. Он не оставил ни шанса юному Холлоуэю. Тот надолго запомнил этот болезненный урок борьбы в партере. Порье добился победы, взяв руку соперника на болевой, при этом сжав несчастного плотным треугольником.

Порье заработал бонус за эффектный сабмишн. Впереди был его звездный час — первый главный поединок вечера. Матчмейкеры UFC выставили Бриллиант против человека, также отличающегося необычайной упертостью. Чан Сун Чжун, более известный как Корейский Зомби, оказался Порье не по зубам.

Несмотря на разницу в опыте и классе, бой продлился четыре раунда. До тех пор, пока Порье не стал жертвой изобретательного корейца. Тот известен своей любовью к изощренным болевым и удушающим приемам, которые впору сравнивать со средневековыми пытками. Чего только стоит его знаменитый «твистер» (скручивание позвоночника). На этот раз кореец достал из рукава удушающий «Брабо». Для Порье это поражение стало первым в UFC.

Дальше он продолжит сражаться в элите UFC. Да, Порье будет уступать. Подниматься после поражений и тут же одерживать победы.

В 2018-м Порье, успевший попробовать себя в полулегком весе, вновь начал выступать в легкой весовой категории. Его жертвами стали бывшие чемпионы UFC — Джастин Гейтжи и Эдди Альварес . У Дэйны Уайта не осталось выбора, Порье заслужил шанс прикоснуться к золоту. И во многом благодаря выходке Нурмагомедова на UFC 223 американец стал претендентом на временный титул.

Порье не привыкать к роли андердога. Ему было важно преодолеть скепсис со стороны экспертов и фанатов. На этот раз ему вновь противостоял Холлоуэй. Заматеревший, обнаглевший гаваец, уже в статусе чемпиона UFC в полулегком весе и намерением водрузить на свободное плечо еще один пояс.

Но Порье было уже не остановить. Он смял оппонента, оказавшись куда более жестким на руках. Дэйна Уайт закрепил пояс на талии нового чемпиона в дивизионе, где правит Нурмагомедов.

Орел, к слову, отметил бокс Порье. Признался, что американец заслужил шанс биться с ним за объединенный титул. В их противостоянии отсутствует всякая грязь, даже намек на трэш-ток. Нурмагомедов честно обещает уничтожить Порье. Последний честно собирается его вырубить.

Гроза фаворитов

Порье уступил и Майклу Джонсону , и Макгрегору. Двум бойцам, которых буквально смял Нурмагомедов. Но с тех пор Дастин вырос как боец. Это отмечает даже Хабиб. Чемпион готовится к серьезной схватке. Если бы он умел переживать, повод искать ему бы не пришлось.

Порье — один из тех, кто умеет одаривать более титулованных и именитых соперников апсетами. В трех последних поединках (Гейтжи, Альварес, Холлоуэй) Бриллианта совсем не ценили. Согласно букмекерским котировкам, ставить на него в этих поединках было опрометчиво. Но Дастин сокрушил своих оппонентов, вопреки статусу андердога.

MMAFighting.com

Бой Хабиба против Макгрегора называли боем века. Этот поединок Дэйна Уайт (да и сам Макгрегор) продвигали, как могли. Однако со спортивной точки зрения схватки двух равных соперников не получилось. Макгрегор продемонстрировал кое-какой прогресс в борьбе, но этого оказалось недостаточно. Нурмагомедов измотал оппонента и выдавил из него желание сопротивляться. Если отбросить антураж и предысторию, поединок против ирландца был едва ли не самым легким для россиянина. К примеру, с Элом Яквинтой Хабибу пришлось работать все пять раундов.

Порье образца 2019 — выдержанный в боях, прошедший взлеты и падения и, определенно, откалибровавший собственную подготовку спортсмен. Он прекрасно понимает, что впереди поединок всей его жизни.

«Хабибу нужно отдать мне всего один день. Пускай оставляет остальные 364 себе», — заявил американец.

Порье не просто настроен на сражение. Он знает, как создать проблемы Нурмагомедову. Как отмечал сам дагестанец, Дастин опасен в стойке. Порье лупит с обеих рук. Причем, в отличие от Макгрегора, он не старается удерживать оппонента на дальней дистанции. Американец готов к грязному размену, клинчу. Его вероломные лоукики, удары коленями могут остудить атакующий пыл, оборвать темп схватки.

Порье вполне компетентен в борьбе. Это касается стойки, перевода в партер и, собственно, грэпплинга. Американец — обладатель черного пояса по джиу-джитсу. Хотя мы знаем, что и у этого цвета есть оттенки, а сам Нурмагомедов не раз расправлялся с гуру в данной дисциплине. В общем, Хабиб имеет шанс проверить свое знаменитое If sambo was easy it would be called jiu jitsu («Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу», — майку с этой надписью Нурмагомедов надел во время взвешивания перед поединком против Тьягу Тавареса на турнире UFC on FX: Belfort vs. Bisping). Проблема для россиянина заключается в том, что пускай Порье и не является столь искусным борцом — знаний и опыта в этом ремесле ему может хватить, чтобы сдерживать напор Нурмагомедова. Насколько долго и как успешно? Вопрос.

Порье способен соперничать с россиянином в функциональной подготовке. Из всех бойцов, которые выходили в октагон против Орла, Порье, пожалуй, один из немногих, кто способен терпеть, дожидаясь своего шанса.

Бриллиант, несмотря на возраст, один из самых опытных бойцов в UFC. 30-летний Порье провел уже 20 поединков под эгидой организации (это без учета участия в шоу The Ultimate Fighter). Его подготовка давно отлажена, и в преддверии турнира он выглядит свежим.

Нурмагомедов, несмотря на то что прибыл на Ближний Восток раньше своего оппонента, отказался от проведения открытой тренировки. Надо отдать должное россиянину, он выполнил медийные обязательства, пообщавшись с фанатами. В лагере российского чемпиона не скрывали — по состоянию на 4 сентября ему было необходимо сбросить еще шесть килограммов, чтобы уложиться в вес. Перед тем, как одолеть оппонента в октагоне, Хабибу предстояла изнурительная битва с собственным организмом.