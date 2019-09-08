Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба над Порье

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в главном бою UFC 242 в Абу-Даби.

"Абсолютно без шансов для Порье!", — цитирует Кадырова «Спорт-Экспресс».

В поединке российский боец в третьем раунде удушающим приемом заставил отказаться своего соперника от продолжения боя. Состязание проходило на турнире UFC 242, который разворачивался в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

В карьере Нурмагомедова 28 боев и ни одного поражения, Порье в свою очередь выходил в октагон 32 раза и проиграл в семи схватках.

"Газета.Ru" вела прямую онлайн-трансляцию мероприятия.