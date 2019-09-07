Хабиб резко набрал вес перед боем

«Не будет тяжелым»: Хабиб набрал 8 кг перед боем

Непобедимый российский боец Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 килограмм перед поединком с американцем Дастином Порье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца спортсмена.

«Хабиб не будет тяжелым. Он набрал 8 кг» — заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Поединок состоится сегодня в Абу-Даби. Порье будет пытаться отобрать у Нурмагомедова титул чемпиона UFC.

Накануне оба спортсмена прошли процедуру взвешивания и уложились в необходимый показатель — 70,3 кг. По правилам, после этого бойцам разрешается набирать массу тела. Это происходит при помощи специального питания.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В его активе 27 побед и ни одного поражения.

Порье стал временным чемпионом 14 апреля этого года. На его счету 25 побед и 5 поражений.