Кадыров отреагировал на победу Хабиба в Абу-Даби

Тактаров считает, что Нурмагомедов был близок к поражению от Порье

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242.

«Как я и говорил: в двух раундах у Порье был шанс — вы видели, что было во втором, а потом… Когда он полез душить Хабиба через руку, все было уже понятно», — цитирует эксперта Sport24.

По его словам, попытка удушения со стороны Порье вышла слишком энергозатратной. Он также заявил, что ему понравился бой отдачей обоих бойцов, которые до последнего придерживались своей тактики.

«Проигрыш был очень близко. Если бы не ошибка Дастина пойти на удушающий со всей пролетарской ненавистью и отдать все силы. Тем не менее, звоночек для Хабиба прозвенел. Неизвестно, что случилось бы, если бы это произошло в четвёртом или пятом раунде», — добавил Тактаров.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.